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Німецькі політики критикують затягування рішення про надання Leopard-2 Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка входить до коаліційної партії "Вільні демократи", за підсумками "Рамштайну" заявила, що Німеччина не змогла продемонструвати рішучу підтримку Україні, відклавши рішення про відправку бойових танків Leopard-2. Про це інформує УНН, посилаючись на DeutcheWelle.

Німецькі політики критикують затягування рішення про надання Leopard-2 Україні

Цитата

"Історія дивиться на нас, і Німеччина, на жаль, зазнала невдачі", - сказала вона.

Деталі

Штрак-Ціммерманн наголосила, що повідомлення канцлера Олафа Шольца щодо питання постачання танків було "катастрофою". Вона додала, що "принаймні було б правильно" дати західним партнерам "зелене світло" на поставку Leopard-2, маючи на увазі Польщу та інші країни, які погодилися надати танки Україні. Цей крок можливий, якщо Берлін надасть свій дозвіл.

З одного боку, Німеччина масово підтримує Україну, але відсутність рішення про постачання бойових танків створює інше враження, додала вона. Штрак-Ціммерманн сказала, що російський диктатор володимир путін, "ймовірно, посміявся б над нерішучістю" ФРН.

Експерт із закордонних справ правоцентристської Християнсько-демократичної партії (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив про серйозну зовнішньополітичну шкоду Німеччини через відсутність рішення. Він зауважив, що був вражений тим, що Берлін лише щойно наказав провести інвентаризацію танків у Бундесвері, заявивши, що робити це через рік після початку війни росії в Україні було "соромно і страшно".

"Німеччина зробила ведмежу послугу Україні та своїй власній майбутній позиції", – сказав він.

Робін Вагенер, політик екологічної Партії зелених і голова німецько-української парламентської групи, погодився, що інвентаризація танків була "запізнілою", але "правильним кроком". Своєю чергою, лідер парламентської групи лівоцентристських соціал-демократів Рольф Мютценіх повідомив, що необхідно діяти в унісон зі Сполученими Штатами.

"Важливо, щоб ми завжди робили важливі кроки разом. Разом означає перш за все з США", - сказав він.

Нагадаємо

Перед зустріччю очільників оборонних відомств на базі Рамштайн Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. Оголошень про їх надання так і не прозвучало.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив розчарування через нерішучість Німеччини щодо відправки танків Leopard 2 в Україну.

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