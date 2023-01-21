Немецкие политики критикуют затягивание решения о предоставлении Leopard-2 Украине

Цитата

"История смотрит на нас, и Германия, к сожалению, потерпела неудачу", - сказала она.

Детали

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что сообщение канцлера Олафа Шольца по вопросу поставки танков было "катастрофой". Она добавила, что "по крайней мере было бы правильно" дать западным партнерам "зеленый свет" на поставку Leopard-2, имея в виду Польшу и другие страны, которые согласились предоставить танки Украине. Этот шаг возможен, если Берлин предоставит свое разрешение.

С одной стороны, Германия массово поддерживает Украину, но отсутствие решения о поставках боевых танков создает другое впечатление, добавила она. Штрак-Циммерманн сказала, что российский диктатор владимир путин, "вероятно, посмеялся бы над нерешительностью" ФРГ.

Эксперт по иностранным делам правоцентристской Христианско-демократической партии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил о серьезном внешнеполитическом ущербе Германии из-за отсутствия решения. Он отметил, что был поражен тем, что Берлин только что приказал провести инвентаризацию танков в Бундесвере, заявив, что делать это через год после начала войны России в Украине было "стыдно и страшно".

"Германия оказала медвежью услугу Украине и своей собственной будущей позиции", – сказал он.

Робин Вагенер, политик экологической Партии зеленых и председатель немецко-украинской парламентской группы, согласился, что инвентаризация танков была "запоздалой", но "правильным шагом". В свою очередь, лидер парламентской группы левоцентристских социал-демократов Рольф Мютцених сообщил, что необходимо действовать в унисон с Соединенными Штатами.

"Важно, чтобы мы всегда делали важные шаги вместе. Вместе означает прежде всего с США", - сказал он.

Напомним

Перед встречей глав оборонных ведомств на базе Рамштайн Украина обращалась к союзникам с запросом о современных западных танках. Объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил разочарование из-за нерешительности Германии относительно отправки танков Leopard 2 в Украину.