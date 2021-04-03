Німеччині прогнозують ще кілька тижнів жорстких обмежень через пандемію

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"Зараз ми перебуваємо в середині третьої хвилі пандемії. І щоб її переламати, потрібні зусилля з усіх боків. Найближчі тижні будуть вимагати подальших важких обмежень", - заявив Штайнмаєр.

Деталі

За його словами, для придушення пандемії зроблено вже було багато, мали місце і помилки, зокрема при тестуванні і вакцинації.

Водночас президент Німеччини закликав усіх брати участь в кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка набирає обертів. "Я довіряю всім - підкреслюю: всім допущеним в Німеччині вакцинам. Вакцинація - це найважливіший крок на шляху виходу з пандемії - використовуйте цю можливість!" - додав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Глава держави підкреслив також важливість подолання виниклої кризи довіри в країні. "Давайте не будемо обурюватися оточуючими або тими, хто там нагорі. Не будемо постійно показувати, що не виходить, а навпроти - що виходить, коли кожен виконує свою частину (обов'язків - ред.). Це важливо для мене, коли я говорю про довіру. Оскільки довіра в демократії в кінцевому підсумку є не що інше, як довіра самим собі!" - зазначив Штайнмаєр.

Доповнення

У Німеччині посилили локдаун у великодні свята. Страсний четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п'ятниця, Великдень і наступна за ним субота - в Німеччині традиційно неробочі дні. Таким чином, "протягом п'яти днів поспіль буде діяти принцип "ми залишаємося вдома".

На Великдень заборонені масові скупчення людей у громадських місцях. Усі торгові точки на цей термін припинять роботу. Виняток зроблять лише в суботу для продуктових магазинів, інші чотири дні супермаркети теж будуть закриті.

Локдаун в Німеччині у світлі сплеску заражень коронавірусом залишиться в силі до 18 квітня. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Школи і дитячі садочки будуть припиняти свою діяльність при показнику нових заражень за останні сім днів в 200 випадків на 100 тисяч осіб.

Жорсткий локдаун діє в ФРН з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували і доповнювали новими заходами.

За даними ВООЗ, у Німеччині зареєстровано вже 2 855 061 підтверджений випадок захворювання на COVID-19 із 76 775 смертями. Станом на 22 березня 2021 року у країні загалом було введено 12 818 485 доз вакцин від коронавірусу.