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Германии прогнозируют еще несколько недель жестких ограничений из-за пандемии

Германии прогнозируют еще несколько недель жестких ограничений из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 14913 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал жителей страны быть готовыми к еще нескольким неделям жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в пасхальном телевизионном обращении, которое транслировалось в пятницу, 2 апреля, на немецком телевидении, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата:

"Сейчас мы находимся в середине третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений", - заявил Штайнмайер.

Детали

По его словам, для подавления пандемии сделано уже было много, имели место и ошибки, в частности при тестировании и вакцинации.

В то же время президент Германии призвал всех участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса, которая набирает обороты. "Я доверяю всем - подчеркиваю: всем допущенным в Германии вакцинам. Вакцинация - это важнейший шаг на пути выхода из пандемии - используйте эту возможность!", - добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава государства подчеркнул также важность преодоления возникшего кризиса доверия в стране. "Давайте не будем возмущаться окружающими или теми, кто там наверху. Не будем постоянно показывать, что не получается, а напротив - что получается, когда каждый выполняет свою часть (обязанностей - ред.). Это важно для меня, когда я говорю о доверии. Поскольку доверие в демократии в конечном итоге есть не что иное, как доверие самим себе!" - отметил Штайнмайер.

Дополнение

В Германии ужесточили локдаун в пасхальные праздники. Страстной четверг и суббота, 1 и 3 апреля, перед Пасхой в порядке исключения объявлены выходными днями. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник - в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, "в течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома".

На Пасху запрещены массовые скопления людей в общественных местах. Все торговые точки на этот срок прекратят работу. Исключение сделают только в субботу для продуктовых магазинов, остальные четыре дня супермаркеты тоже будут закрыты.

Локдаун в Германии в свете всплеска заражений коронавирусом останется в силе до 18 апреля. Жителей Германии призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума. Работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Школы и детские сады будут приостанавливать свою деятельность при показателе новых заражений за последние семь дней в 200 случаев на 100 тысяч человек.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами.

По данным ВОЗ, в Германии зарегистрировано уже 2 855 061 подтвержденный случай заболевания COVID-19 с 76 775 смертями. По состоянию на 22 марта 2021 года в стране в целом было введено 12 818 485 доз вакцин от коронавируса.

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