Німеччина-Україна: перший матч збірної під керівництвом Сергія Реброва

Товариський матч з німцями є підготовчим етапом перед іграми відбіркового турніру на Євро-2024 зі збірними Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 16 та 19 червня.

Де грають, хто показує в Україні

Матч зі збірною Німеччини розпочнеться о 19:00 за київським часом у Бремені на “Везерштадіоні”. Гра буде благодійною.

В Україні матч можна буде подивитися на місцевих каналах “Суспільного”, окрім OTT-сервісів, та на платформі MEGOGO.

Хто гратиме за збірну України

На червневий збір української збірної були викликані такі гравці:

— воротарі: Георгій Бущан (“Динамо” Київ), Анатолій Трубін (“Шахтар” Донецьк), Андрій Лунін (“Реал” Мадрид, Іспанія);

— захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — “Шахтар” Донецьк), Олександр Тимчик (“Динамо” Київ), Олександр Сваток (СК “Дніпро-1” Дніпро), Віталій Миколенко (“Евертон” Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія), Едуард Соболь (“Страсбур”, Франція), Сергій Кривцов (“Інтер” Маямі, США);

— півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — “Шахтар” Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — “Динамо” Київ), Олександр Піхальонок (СК “Дніпро-1” Дніпро), Андрій Ярмоленко (“Аль-Айн”, ОАЕ), Руслан Маліновський (“Олімпік” Марсель, Франція), Віктор Циганков (“Жирона”, Іспанія), Михайло Мудрик (“Челсі” Лондон, Англія), Данило Ігнатенко (“Бордо”, Франція), Владислав Кочергін (“Ракув” Ченстохова, Польща);

— нападники: Артем Довбик (СК “Дніпро-1” Дніпро), Владислав Ванат (“Динамо” Київ), Назарій Русин (“Зоря” Луганськ).

Резервний список: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — “Динамо” Київ), Богдан Михайліченко, Мар’ян Швед (обидва — “Шахтар” Донецьк), Тарас Качараба (“Славія” Прага, Чехія).

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А судді хто?

Товариську гру зі збірною Німеччини буде обслуговувати бригада арбітрів із Греції. головним арбітром виступить Анастасіос Судіропулос. На лініях йому допомагатимуть Рейнхард Буксбаум та Хасан Кула, четвертий арбітр — Іоанніс Пападопулос.

Арбітр VАR — Арістотеліс Діамантопулос, асистент арбітра VAR — Спірідон Зампалас.

Як Україна стартувала у відборі на Євро-2024, чи є шанси зіграти у фінальній частині турніру?

У відборі на Євро-2024 Україна грає у групі С разом зі збірними Англії. Італії. Північної Македонії та Мальти.

У першому відбірковому матчі наші футболісти 26 березня поступилися англійцям з рахунком 0:2.

За регламентом до фінальної части Євро-2024 виходять по дві найкращі команди з 10-ти груп. До них приєднується Німеччина, як господарка турніру.

Ще три путівки будуть розіграні серед найкращих команд турніру Ліна Націй-2022/23. На жаль, у вирішальному матчі за перемогу у своїй групі цього турніру Україна поступилася Шотландії.

Якщо наша збірна не зможе кваліфікуватися на Євро-2024 через основний відбір, то доведеться сподіватися, що Шотландія у своїй групі займе перше або друге місце. Тоді збірна України отримає додатковий шанс позмагатися за путівку на Євро-2024.

Україна-Німеччина: історія протистоянь

Вперше збірні України та Німеччини зустрілися у рамках відбору до Чемпіонату світу-1998, і саме у Бремені. Тоді німці тріумфували з рахунком 2:0. У матчі в Києві була розписана нульова нічия.

Згодом шляхи команд перетнулися у плей-офф на Чемпіонат світу-2002. Перший матч у Києві і перший гол українців у ворота німців, який забив Геннадій Зубов, на який своїм голом відповів Міхаель Баллак. Гра так і закінчилися з рахунком 1:1, а у матчі відповіді німці розгромили українців з рахунком 4:1.

Лише п’ятий матч між двома збірними був товариським, ним команди у листопаді 2011 року відкривали оновлений до Євро-2012 НСК “Олімпійський”. Видовищний матч закінчився результативною нічиєю 3:3.

Наступні три матчі українці німцям програли: у групі на Євро-2016 — 0:2, та у групі Ліги Націй 2020-21 — 1:2, 1:3.

Цікаве

У чотирьох перших матчах зі збірною Німеччини Сергій Ребров брав участь як гравець, однак, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо

“Манчестер Сіті” виграв Лігу Чемпіонів.