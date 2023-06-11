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Германия-Украина: первый матч сборной под руководством Сергея Реброва

Киев • УНН

 • 367273 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня, 12 июня, состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины по футболу. Эта игра станет первой для Сергея Реброва во главе сборной Украины и 1000-м матчем в истории сборной Германии, передает УНН.

Германия-Украина: первый матч сборной под руководством Сергея Реброва

Товарищеский матч с немцами является подготовительным этапом перед играми отборочного турнира на Евро-2024 со сборными Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 16 и 19 июня.

Где играют, кто показывает в Украине

Матч со сборной Германии начнется в 19:00 по киевскому времени в Бремене на “Везерштадионе”. Игра будет благотворительной.

В Украине матч можно будет посмотреть на местных каналах “Общественного”, кроме OTT-сервисов, и на платформе MEGOGO.

Кто будет играть за сборную Украины

На июньский сбор украинской сборной были вызваны следующие игроки:

— вратари: Георгий Бущан (“Динамо” Киев), Анатолий Трубин (“Шахтер” Донецк), Андрей Лунин (“Реал” Мадрид, Испания);

— защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — “Шахтер” Донецк), Александр Тымчик (“Динамо” Киев), Александр Сваток (СК “Днепр-1” Днепр), Виталий Миколенко (“Эвертон” Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (“Борнмут”, Англия), Эдуард Соболь (“Страсбур”, Франция), Сергей Кривцов (“Интер” Майами, США);

— полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — ““Шахтер” Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — “Динамо” Киев), Александр Пихаленок (СК “Днепр-1” Днепр), Андрей Ярмоленко (“Аль-Айн”, ОАЭ), Руслан Малиновский (“Олимпик” Марсель, Франция), Виктор Цыганков (“Жирона”, Испания), Михаил Мудрик (“Челси” Лондон, Англия), Даниил Игнатенко (“Бордо”, Франция), Владислав Кочергин (“Ракув” Ченстохова, Польша);

— нападающие: Артем Довбик (СК “Днепр-1” Днепр), Владислав Ванат (“Динамо” Киев), Назарий Русин (“Заря” Луганск).

Резервный список: Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба — ““Динамо” Киев), Богдан Михайличенко, Мар’Швед (оба — “Шахтер” Донецк), Тарас Качараба (“Славия” Прага, Чехия).

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А судьи кто.

Товарищескую игру со сборной Германии будет обслуживать бригада арбитров из Греции. главным арбитром выступит Анастасиос Судиропулос. На линиях ему будут помогать Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула, четвертый арбитр — Иоаннис Пападопулос.

Арбитр VAR — Аристотелис Диамантопулос, ассистент арбитра VAR — Спиридон Зампалас.

Как Украина стартовала в отборе на Евро-2024, есть ли шансы сыграть в финальной части турнира.

В отборе на Евро-2024 Украина играет в группе С вместе с сборными Англии. Италии. Северной Македонии и Мальты.
В первом отборочном матче наши футболисты 26 марта уступили англичанам с счетом 0:2.

По регламенту в финальную часть Евро-2024 выходят по две лучшие команды из 10-ти групп. К ним присоединяется Германия, как хозяйка турнира.

Еще три путевки будут разыграны среди лучших команд турнира Лина Наций-2022/23. К сожалению, в решающем матче за победу в своей группе этого турнира Украина уступила Шотландии.

Если наша сборная не сможет квалифицироваться на Евро-2024 через основной отбор, то придется надеяться, что Шотландия в своей группе займет первое или второе место. Тогда сборная Украины получит дополнительный шанс побороться за путевку на Евро-2024.

Украина-Германия: история противостояний

Впервые сборные Украины и Германии встретились в рамках отбора на Чемпионат мира-1998, и именно в Бремене. Тогда немцы торжествовали с счетом 2:0. В матче в Киеве была расписана нулевая ничья.

Впоследствии пути команд пересеклись в плей-офф на Чемпионат мира-2002. Первый матч в Киеве и первый гол украинцев в ворота немцев, который забил Геннадий Зубов, на который своим голом ответил Михаэль Баллак. Игра так и закончились с счетом 1:1, а в ответном матче немцы разгромили украинцев с счетом 4:1.

Лишь пятый матч между двумя сборными был товарищеским, им команды в ноябре 2011 года открывали обновленный к Евро-2012 НСК “Олимпийский”. Зрелищный матч закончился результативной ничьей 3:3.

Следующие три матча украинцы немцам проиграли: в группе на Евро-2016 — 0:2, и в группе Лиги Наций 2020-21 — 1:2, 1:3.

Интересное

В четырех первых матчах со сборной Германии Сергей Ребров участвовал как игрок, однако, результативными действиями не отметился.

Напомним

“Манчестер Сити” выиграл Лигу Чемпионов.

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