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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги, - Мінфін

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги, - Мінфін

Київ • УНН

 • 93185 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Міністерство фінансів України повідомило, що Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги. Про це інформує УНН.

Деталі

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду між Урядами країн про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Цитата

"Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Ці кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

Отримання коштів очікують вже найближчим часом.

Нагадаємо

Очікується, що найближчими днями Європейський Союз остаточно узгодить деталі фінансового пакета для України на суму 9 млрд євро.

Українські Національні Новини

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