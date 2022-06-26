Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи, - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Министерство финансов Украины сообщило, что Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Об этом информирует УНН.
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Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами стран о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.
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“Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения”, — говорится в сообщении.
Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда.
Получение средств ожидают уже в ближайшее время.
Напомним
Ожидается, что в ближайшие дни Европейский Союз окончательно согласует детали финансового пакета для Украины на сумму 9 млрд евро.