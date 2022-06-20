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ЄС на цьому тижні має завершити оформлення кредитного пакета для України на 9,5 млрд доларів – Bloomberg

ЄС на цьому тижні має завершити оформлення кредитного пакета для України на 9,5 млрд доларів – Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Очікується, що найближчими днями Європейський Союз остаточно узгодить деталі фінансового пакета для України на суму 9 млрд євро (9,5 млрд доларів). Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел, нова програма макрофінансової допомоги Києву складатиметься з 25-річних кредитів із 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми боргу, а виплати відсотків покриватимуться з бюджету ЄС.

Пропозиція, ймовірно, буде готова наприкінці цього тижня, сказали джерела, на тлі запланованої зустрічі лідерів ЄС у четвер та п'ятницю у Брюсселі. План допомоги має бути схвалений усіма 27 державами-членами ЄС.

Європейська комісія запропонувала останній пакет допомоги у середині травня, щоб покрити частину фінансових потреб України у розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць. Український уряд закликав своїх партнерів терміново перерахувати кошти, але комісія та Німеччина розійшлися в думках щодо деталей пакету.

Виконавча гілка ЄС наполягала на використанні кредитного інструменту, тоді як Німеччина наполягала на використанні грантів, щоб уникнути збільшення боргового тягаря Києва.

Деякі інші країни, включаючи Словаччину, також спочатку сумнівалися, що кредити є найкращим способом підтримки Києва, за словами людей, знайомих із цим питанням. Інші країни-члени, включаючи Данію, порушили питання, чи не підірве надання грантів довіру до України на ринках.

Ще одним питанням було те, яку суму національні уряди мають запропонувати як гарантії для забезпечення кредитів у разі дефолту України. Блок покриє 100% цієї суми, причому близько 8 мільярдів євро нададуть держави-члени. Інші кошти будуть виділені з бюджету ЄС, сказали джерела.

Нагадаємо

У травні Єврокомісія продовжила нову макрофінансову допомогу Києву у розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році.

Українські Національні Новини

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