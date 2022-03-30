Німеччина готує нові поставки зброї до України - Süddeutsche Zeitung
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Федеральний уряд Німеччини імовірно готує нові поставки зброї в Україну. За інформацією Süddeutsche Zeitung, в уряду ФРН є список озброєнь на суму близько 300 мільйонів євро, які можуть бути доставлені в Україну в найкоротші терміни, пише УНН.
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Як повідомляється, мова не про озброєння і техніку зі складів Бундесверу, а про товари, які промисловість може поставити моментально або без особливих тимчасових витрат.
Міноборони запросило такий список після того, як уряд пообіцяв додаткову військову допомогу за запитом України. Бундесвер вже поставив протитанкові і зенітні ракети, в тому числі зі старих запасів, але навряд чи в змозі обійтися без додаткових матеріалів.
Як стало відомо SZ з кіл у Міністерстві оборони, міністр Крістіна Ламбрехт "не заперечує" проти придбання для України військових матеріалів згідно зі списком. Однак рішення про це повинна попередньо прийняти Рада федеральної безпеки, засідання якої проходять в таємниці. Також поки не уточнено, хто буде укладати контракти і хто буде їх оплачувати. У вихідні міністр Ламбрехт запевнила: "В цілому, ми працюємо, і працюємо послідовно".
Повідомляється що список включає близько 200 товарів. За інформацією SZ, в їх число входять 2650 протитанкових ракетах типу "Матадор" на суму близько 13 млн євро і 18 розвідувальних безпілотників, які можуть бути доставлені негайно.
У список також входять міномети, автоматичні гармати, 3 000 комплектів приладів нічного бачення, тисячі захисних жилетів і шоломів. Крім того: вісім радарів наземного спостереження та інше обладнання для повітряного спостереження, незахищені та захищені транспортні засоби, від міжміських автобусів до броньованих позашляховиків.
Нагадаємо
На вихідних перша партія із закуплених Україною у Німеччині ручних протитанкових гранатометів прибула в країну.