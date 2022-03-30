Германия готовит новые поставки оружия в Украину - Süddeutsche Zeitung

Детали

Как сообщается, речь не о вооружении и технике со складов бундесвера, а о товарах, которые промышленность может поставить моментально или без особых временных затрат.

Минобороны запросило такой список после того, как правительство пообещало дополнительную военную помощь по запросу Украины. Бундесвер уже поставил противотанковые и зенитные ракеты, в том числе из старых запасов, но вряд ли в состоянии обойтись без дополнительных материалов.

Как стало известно SZ из кругов в Министерстве обороны, министр Кристина Ламбрехт "не возражает" против приобретения для Украины военных материалов согласно списку. Однако решение об этом должен предварительно принять Совет федеральной безопасности, заседания которого проходят в тайне. Также пока не уточнено, кто будет заключать контракты и кто будет их оплачивать. В выходные министр Ламбрехт заверила: "В целом, мы работаем, и работаем последовательно".

Сообщается что список включает около 200 товаров. По информации SZ, в их число входят 2650 противотанковых ракетах типа "Матадор" на сумму около 13 млн евро и 18 разведывательных беспилотников, которые могут быть доставлены немедленно.

В список также входят минометы, автоматические пушки, 3 000 комплектов приборов ночного видения, тысячи защитных жилетов и шлемов. Кроме того: восемь радаров наземного наблюдения и другое оборудование для воздушного наблюдения, незащищенные и защищенные транспортные средства, от междугородних автобусов до бронированных внедорожников.

Напомним

На выходных первая партия из закупленных Украиной у Германии ручных противотанковых гранатомётов прибыла в страну.