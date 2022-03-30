Германия готовит новые поставки оружия в Украину - Süddeutsche Zeitung
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Федеральное правительство Германии предположительно готовит новые поставки оружия в Украину. По информации Süddeutsche Zeitung, у правительства ФРГ есть список вооружений на сумму около 300 миллионов евро, которые могут быть доставлены в Украину в кратчайшие сроки, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, речь не о вооружении и технике со складов бундесвера, а о товарах, которые промышленность может поставить моментально или без особых временных затрат.
Минобороны запросило такой список после того, как правительство пообещало дополнительную военную помощь по запросу Украины. Бундесвер уже поставил противотанковые и зенитные ракеты, в том числе из старых запасов, но вряд ли в состоянии обойтись без дополнительных материалов.
Как стало известно SZ из кругов в Министерстве обороны, министр Кристина Ламбрехт "не возражает" против приобретения для Украины военных материалов согласно списку. Однако решение об этом должен предварительно принять Совет федеральной безопасности, заседания которого проходят в тайне. Также пока не уточнено, кто будет заключать контракты и кто будет их оплачивать. В выходные министр Ламбрехт заверила: "В целом, мы работаем, и работаем последовательно".
Сообщается что список включает около 200 товаров. По информации SZ, в их число входят 2650 противотанковых ракетах типа "Матадор" на сумму около 13 млн евро и 18 разведывательных беспилотников, которые могут быть доставлены немедленно.
В список также входят минометы, автоматические пушки, 3 000 комплектов приборов ночного видения, тысячи защитных жилетов и шлемов. Кроме того: восемь радаров наземного наблюдения и другое оборудование для воздушного наблюдения, незащищенные и защищенные транспортные средства, от междугородних автобусов до бронированных внедорожников.
Напомним
На выходных первая партия из закупленных Украиной у Германии ручных противотанковых гранатомётов прибыла в страну.