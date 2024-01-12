Нікополь обстріляний російськими снарядами, жертв немає

Пів десятка снарядів скерували російські військові на Нікополь пізно ввечері у четвер, 11 січня. Двічі вдарили по місту з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає. Про це повідомив голова дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Агресор двічі вдарив по Нікополю. Пізно ввечері обстріляв з важкої артилерії. Туди прилетіли півдесятка снарядів. Люди неушкоджені йдеться у повідомленні

За його даними, ніч в області минула без атак армії РФ.

Дніпропетровщина: росіяни атакували дронами Нікопольський район