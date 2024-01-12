Нікополь обстріляний російськими снарядами, жертв немає
Київ • УНН
Російські війська двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії 11 січня, жертв немає, повідомив губернатор Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Пів десятка снарядів скерували російські військові на Нікополь пізно ввечері у четвер, 11 січня. Двічі вдарили по місту з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає. Про це повідомив голова дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Агресор двічі вдарив по Нікополю. Пізно ввечері обстріляв з важкої артилерії. Туди прилетіли півдесятка снарядів. Люди неушкоджені
За його даними, ніч в області минула без атак армії РФ.
Дніпропетровщина: росіяни атакували дронами Нікопольський район11.01.24, 18:54 • 26727 переглядiв