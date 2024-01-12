Никополь обстрелян российскими снарядами, жертв нет
Российские войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии 11 января, жертв нет, сообщил губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко
Взрывы прогремели по всему Мариуполю 12 января, детали выясняются, сообщил советник городского головы Андрющенко.
На фронте произошло 64 боевых столкновения за сутки - Генштаб
Украинские войска отбили 64 вражеские атаки, выдержали авиаудары и ракетные обстрелы, удерживая свои позиции против российского наступления во многих регионах.
14 января в Давосе делегации со всего мира обсудят украинскую формулу мира: приглашены более 120 стран
14 января в Давосе состоятся глобальные переговоры о мире в Украине, на которые приглашены более 120 стран для обсуждения справедливого и долговременного урегулирования.
Сегодня День украинского политзаключенного: сколько украинских политзаключенных сейчас находятся в российских тюрьмах
Украина отмечает День украинского политзаключенного, чтобы почтить тех, кто выступал против репрессий в ссср, и поддержать тех, кто сейчас находится в заключении в россии.
ВСУ нанесли 2 авиаудара по врагу за сутки - Генштаб
Украинские военные нанесли 2 авиаудара по местам сосредоточения живой силы противника, а также попали в командный пункт и склад боеприпасов.
Япония запустила ракету с разведывательным спутником на борту
Японское агентство JAXA запустило ракетой H2F разведывательный спутник для наблюдения за Землей и сбора военных данных, в первую очередь о Северной Корее.
Блинкен встретится с высокопоставленным чиновником Китая накануне выборов в Тайване
Блинкен встретится с китайским чиновником Лю Цзяньчао в Вашингтоне накануне выборов на Тайване, поскольку США предостерегают от вмешательства.
Северная Корея готовится принять первых туристов с 2020 года
Северная Корея планирует разрешить въезд российской туристической группе, что свидетельствует о потенциальном ослаблении строгого пограничного контроля после пандемии. Четырехдневный тур, который начнется 9 февраля, включает Пхеньян и горнолыжный курорт.
CNN: хуситы нанесли удары по военным кораблям США и Великобритании
Хуситы атаковали военные корабли США и Великобритании в Красном море после ударов западных союзников по Йемену. Эти удары были ответом на угрозы хуситов мировой торговле.