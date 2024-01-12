Никополь обстрелян российскими снарядами, жертв нет

Полдюжины снарядов направили российские военные на Никополь поздно вечером в четверг, 11 января. Дважды ударили по городу из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Агрессор дважды ударил по Никополю. Поздно вечером обстрелял из тяжелой артиллерии. Туда прилетели полдесятка снарядов. Люди невредимы говорится в сообщении

По его данным, ночь в области прошла без атак армии РФ.

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