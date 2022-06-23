Nike повністю йде з рф

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“Американський виробник спортивного одягу Nike повністю виходить з росії через три місяці після призупинення діяльності в цій країні”, — йдеться в електронній заяві компанії в четвер.



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За даними відомства, 3 березня компанія заявила, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів, які належать Nike в росії, у відповідь на дії москви в Україні, додавши, що тими, які все ще відкриті, керують незалежні партнери.

Зараз при спробі зайти на сайт Nike під російською IP-адресою з'являється повідомлення про те, що компанія вирішила повністю залишити ринок рф. Сайт Nike.com та мобільний додаток Nike більше не працюватимуть у росії.

"Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Компанія IKEA, один з найбільших у світі рітейлер меблів і товарів для дому, йде з росії. Компанія має намір продати свої заводи новому власнику. Як зазначається, IKEA продасть всі 4 свої фабрики у росії.

Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila залишає ринок рф після 27 років офіційної присутності. У росії Tikkurila володіє трьома виробничими майданчиками.