Nike повністю йде з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Відомий бренд спортивного одягу Nike призупинив свою діяльність у рф ще три місяці тому, однак сьогодні прийняв рішення повністю залишити ринок країни на тлі жорстокої війни, що триває в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на лист компанії, інформує УНН.
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“Американський виробник спортивного одягу Nike повністю виходить з росії через три місяці після призупинення діяльності в цій країні”, — йдеться в електронній заяві компанії в четвер.
Деталі
За даними відомства, 3 березня компанія заявила, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів, які належать Nike в росії, у відповідь на дії москви в Україні, додавши, що тими, які все ще відкриті, керують незалежні партнери.
Зараз при спробі зайти на сайт Nike під російською IP-адресою з'являється повідомлення про те, що компанія вирішила повністю залишити ринок рф. Сайт Nike.com та мобільний додаток Nike більше не працюватимуть у росії.
"Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Компанія IKEA, один з найбільших у світі рітейлер меблів і товарів для дому, йде з росії. Компанія має намір продати свої заводи новому власнику. Як зазначається, IKEA продасть всі 4 свої фабрики у росії.
Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila залишає ринок рф після 27 років офіційної присутності. У росії Tikkurila володіє трьома виробничими майданчиками.