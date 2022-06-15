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IKEA остаточно йде з рф: збирається продати всі свої російські заводи

IKEA остаточно йде з рф: збирається продати всі свої російські заводи

Київ • УНН

 • 170700 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Компанія IKEA, один з найбільших у світі рітейлер меблів і товарів для дому, йде з росії. Компанія має намір продати свої заводи новому власнику, повідомляють росЗМІ у середу, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, IKEA продасть всі 4 свої фабрики у росії.

«За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. З огляду на це ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому», - цитує витяг із заяви компанії російська служба Радіо Свобода.

За даними Telegram-каналу Baza, наразі керівництвом IKEA було зібрано онлайн-збори зі своїми співробітниками, у зборах бере участь близько 20 тисяч осіб, зокрема Патрік Ентоні, голова ради директорів групи Ingka в рф. На зустрічі, як зазначається, було озвучено, що працювати у росії компанія більше не буде.

Своїм співробітникам IKEA пропонує звільнення за згодою сторін із виплатою кількох окладів. Заводи IKEA будуть продані новому власнику, зазначає Baza

Доповнення

IKEA призупинила свою діяльність у рф на початку березня, закривши свої магазини в росії та зупинивши всі закупівлі в країні та союзній білорусі, приєднуючись до хвилі західних фірм, що обмежили бізнес із росією після її вторгнення в Україну, але її товари продовжували продаватися на маркетплейсах.

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