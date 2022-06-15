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IKEA окончательно уходит из рф: собирается продать все свои российские заводы

IKEA окончательно уходит из рф: собирается продать все свои российские заводы

Киев • УНН

 • 170697 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Компания IKEA, один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома, уходит из россии. Компания намерена продать свои заводы новому владельцу, сообщают росСМИ в среду, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, IKEA продаст все 4 своих фабрики в россии.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем», - цитирует выдержку из заявления компании российская служба Радио Свобода.

По данным Telegram-канала Baza, в настоящее время руководством IKEA было собрано онлайн-собрание со своими сотрудниками, в собрании принимает участие около 20 тысяч человек, в том числе Патрик Энтони, глава совета директоров группы Ingka в рф. На встрече, как указано, было озвучено, что работать в россии компания больше не будет.

Своим сотрудникам IKEA предлагает увольнение по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов. Заводы IKEA будут проданы новому владельцу, отмечает Baza.

Дополнение

IKEA приостановила свою деятельность в россии в начале марта, закрыв свои магазины в рф и остановив все закупки в стране и союзной беларуси, присоединяясь к волне западных фирм, ограничивших бизнес с россией после ее вторжения в Украину, но ее товары продолжали продаваться на маркетплейсах.

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