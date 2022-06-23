Nike полностью уходит из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Известный бренд спортивной одежды Nike приостановил свою деятельность в россии еще три месяца назад, однако сегодня принял решение полностью покинуть рынок страны на фоне продолжающейся в Украине жестокой войны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо компании, информирует УНН.
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“Американский производитель спортивной одежды Nike полностью выходит из россии через три месяца после приостановки деятельности в этой стране”, — говорится в электронном заявлении компании в четверг.
Детали
По данным ведомства, 3 марта компания заявила, что временно приостановит работу всех своих магазинов, принадлежащих Nike в россии, в ответ на действия москвы в Украине, добавив, что все еще открытые управляют независимые партнеры.
Сейчас при попытке зайти на сайт Nike под российским IP-адресом появляется сообщение о том, что компания решила полностью покинуть рынок РФ. Сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут работать в России.
"Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", – говорится в сообщении.
Напомним
Компания IKEA, один из крупнейших в мире ритейлера мебели и товаров для дома, уходит из россии. Компания намерена продать свои заводы новому владельцу. Как отмечается, IKEA продаст все 4 своих фабрик в России.
Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila покидает рынок России после 27 лет официального присутствия. В России Tikkurila владеет тремя производственными площадками.