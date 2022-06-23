Фінська компанія лакофарбової продукції Tikkurila йде з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila залишає ринок рф після 27 років офіційної присутності. У росії Tikkurila володіє трьома виробничими майданчиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
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Як зазначається, компанія має намір продати свої фабрики, щоб зберегти робочі місця співробітникам.
У Tikkurila наголошують, що раніше припинили продажі своєї продукції підприємствам держсектора, нафтогазової та авіаційної промисловості.
Довідка
Tikkurila — фінський виробник лакофарбової продукції, один з найбільших в Північній і Східній Європі. У 2021 році Tikkurila увійшла в американський хімічний холдинг PPG Industries. Перший завод в росії був побудований в 1995 році.
Нагадаємо
Компанія IKEA, один з найбільших у світі рітейлер меблів і товарів для дому, йде з росії. Компанія має намір продати свої заводи новому власнику.