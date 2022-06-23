Фінська компанія лакофарбової продукції Tikkurila йде з росії

Деталі

Як зазначається, компанія має намір продати свої фабрики, щоб зберегти робочі місця співробітникам.

У Tikkurila наголошують, що раніше припинили продажі своєї продукції підприємствам держсектора, нафтогазової та авіаційної промисловості.

Довідка

Tikkurila — фінський виробник лакофарбової продукції, один з найбільших в Північній і Східній Європі. У 2021 році Tikkurila увійшла в американський хімічний холдинг PPG Industries. Перший завод в росії був побудований в 1995 році.

Нагадаємо

Компанія IKEA, один з найбільших у світі рітейлер меблів і товарів для дому, йде з росії. Компанія має намір продати свої заводи новому власнику.