Финская компания лакокрасочной продукции Tikkurila уходит из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila покидает рынок рф после 27 лет официального присутствия. В россии Tikkurila владеет тремя производственными площадками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Как отмечается, компания намерена продать свои фабрики, чтобы сохранить рабочие места сотрудникам.
В Tikkurila подчеркивают, что ранее прекратили продажи своей продукции предприятиям госсектора, нефтегазовой и авиационной промышленности.
Справка
Tikkurila — финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе. В 2021 году Tikkurila вошла в американский химический холдинг PPG Industries. Первый завод в россии был построен в 1995 году.
Напомним
Компания IKEA, один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома, уходит из россии. Компания намерена продать свои заводы новому владельцу.