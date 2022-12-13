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Нідерланди готові до створення трибуналу щодо вторгнення росії в Україну

Нідерланди готові до створення трибуналу щодо вторгнення росії в Україну

Київ • УНН

 • 788131 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну, заявив у понеділок очільник МЗС Нідерландів Вопке Хьокстра.

Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий трибунал із широкою міжнародною підтримкою буде потрібен, щоб гарантувати, що вторгнення Росії, описане як “злочин агресії”, не залишиться безкарним.

Акт агресії визначається ООН як “вторгнення або напад збройних сил однієї держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація”.

Разом з ЄС Нідерланди шукатимуть міжнародну підтримку та фінансування для трибуналу.

Правознавці кажуть, що попри те, що злочин визнано міжнародним правом, юрисдикція МКС щодо агресії поширюється лише на країни-члени та держави, які погодилися на його юрисдикцію, наприклад Україну, але не Росію.

Однак нідерландська мовна компанія NOS зазначає, що для організації процесу існує правова прогалина. За словами глави МЗС Нідерландів, “мають бути розглянуті всі варіанти, що ведуть до судового переслідування за злочини”. Він зазначив, що для створення трибуналу потрібна міжнародна політична та фінансова підтримка.

Водночас NOS звертає увагу на те, що Рада Безпеки ООН не схвалить плани трибуналу щодо РФ, тому що Росія як постійний член може накласти на нього вето.

Глава МЗС підкреслив, що цей спецтрибунал не повинен втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розташований у його країні.

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