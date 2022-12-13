Нидерланды готовы к созданию трибунала по вторжению России в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый трибунал с широкой международной поддержкой потребуется, чтобы гарантировать, что вторжение России, описанное как “преступление агрессии”, не останется безнаказанным.
Акт агрессии определяется ООН как “вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого государства или любая военная оккупация”.
Вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала.
Правоведы говорят, что несмотря на то, что преступление признано международным правом, юрисдикция МКС по агрессии распространяется только на страны-члены и государства, которые согласились на его юрисдикцию, например Украину, но не Россию.
Однако нидерландская языковая компания NOS отмечает, что для организации процесса существует правовой пробел. По словам главы МИД Нидерландов, “должны быть рассмотрены все варианты, которые ведут к судебному преследованию за преступления”. Он отметил, что для создания трибунала нужна международная политическая и финансовая поддержка.
В то же время NOS обращает внимание на то, что Совет Безопасности ООН не одобрит планы трибунала по РФ, потому что Россия как постоянный член может наложить на него вето.
Глава МИД подчеркнул, что этот спецтрибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МКС), который также находится в его стране.
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