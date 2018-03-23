Нідерланди допоможуть Україні розвивати "зелену" енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у відновлюваній енергетиці. Країни разом працюватимуть над реалізацією політики сталого енергетичного розвитку, передає УНН з посиланням на Держенергоефективності.
“У місті Утрехт (Нідерланди) Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та директор Нідерландського агентства підприємництва (RVO) Барто Пірсма підписали Меморандум про взаєморозуміння у відновлюваній енергетиці. Об’єднавши зусилля, Україна та Нідерланди працюватимуть над реалізацією політики сталого енергетичного розвитку”, — йдеться у повідомленні.
В рамках меморандуму передбачається:
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- обмін інформацією щодо найкращих практик впровадження проектів із “зеленої” енергетики та механізмів їхнього фінансування;
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- налагодження ділових зв’язків між українськими та нідерландськими компаніями для реалізації спільних інвестиційних проектів.
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“Ми вже маємо налагоджені зв’язки з такими країнами, як Фінляндія, Данія, Словаччина та іншими. Наприклад, разом із фінськими партнерами створюємо фонд фінансування підготовки „зелених“ проектів в Україні. Співпраця з Нідерландами дозволить залучати нідерландські інновації та інвестиції, особливо для проектів з біоенергетики”, — прокоментував подію Савчук.
Зазначимо, Нідерландське агентство підприємництва займається підтримкою бізнесу, у тому числі у відновлюваній енергетиці, завдяки різним програмам, фінансуванню, пошуку ділових партнерів тощо.
Нагадаємо, членство України в Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії IRENA дає можливість звертатися до Абудабійського фонду розвитку за пільговими кредитами на “зелені” проекти.