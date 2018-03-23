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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 1348 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 10064 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56813 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70671 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101487 просмотра

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10 марта, 06:48 • 108887 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116400 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Нидерланды помогут Украине развивать "зеленую" энергетику

Нидерланды помогут Украине развивать "зеленую" энергетику

Киев  •  УНН

 • 14398 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украина и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Страны начнут вместе работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития, передает УНН со ссылкой на Госэнергоэффективности.

“В городе Утрехт (Нидерланды) Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и директор Нидерландского агентства предпринимательства (RVO) Барто Пирсма подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Объединив усилия, Украина и Нидерланды начнут работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития”, - говорится в сообщении.

В рамках меморандума предусматривается:

  • обмен информацией о лучших практиках внедрения проектов по “зеленой” энергетике и механизмов их финансирования;
  • налаживание деловых связей между украинскими и голландскими компаниями для реализации совместных инвестиционных проектов.

“Мы уже имеем налаженные связи с такими странами, как Финляндия, Дания, Словакия и другими. Например, вместе с финскими партнерами создаем фонд финансирования подготовки „зеленых“ проектов в Украине. Сотрудничество с Нидерландами позволит привлекать нидерландские инновации и инвестиции, особенно для проектов по биоэнергетике”, - прокомментировал событие Савчук.

Отметим, Нидерландское агентство предпринимательства занимается поддержкой бизнеса, в том числе в возобновляемой энергетике, благодаря различным программам, финансированию, поиску деловых партнеров и тому подобное.

Напомним, членство Украины в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии IRENA дает возможность обращаться в Абудабийский фонд развития за льготными кредитами на “зеленые” проекты.

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