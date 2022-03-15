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Нічого не бояться: Зеленський про зустріч в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі

Нічого не бояться: Зеленський про зустріч в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі

Київ • УНН

 • 97260 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 15 березня зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії, а також віце-прем'єром Польщі в Києві. Після зустрічі він подякував усім, і зазначив, що вони надають велику допомогу Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Зеленського.

Цитата 

"Вони нам дуже сильно допомагають. Насамперед це сильна позиція, що в такий час, коли багато амбасадорів виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ, ці люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться. Вони більше бояться за нашу долю", - заявив Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що це дуже дружній крок, і з такими друзями і партнерами Україна зможе здобути перемогу.

Глава держави зазначив, що він абсолютно довіряє лідерам цих країн щодо гарантії безпеки України та її майбутнього в Європейському Союзі.

"Ми знаємо на 100%, все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до позитивної мети для нашої країни", - підкреслив Зеленський.

Українські Національні Новини

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