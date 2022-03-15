Ничего не боятся: Зеленский о встрече в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении, а также вице-премьером Польши в Киеве. После встречи он поблагодарил всех и отметил, что они оказывают большую помощь Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Зеленского.
Цитата
"Они нам очень сильно помогают. Прежде всего это сильная позиция, что в такое время, когда многие амбассадоры выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, эти люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств, ничего не боятся. Они больше боятся за нашу судьбу", - заявил Зеленский.
Детали
Он отметил, что это очень дружественный шаг, и с такими друзьями и партнерами Украина сможет одержать победу.
Глава государства отметил, что он абсолютно доверяет лидерам этих стран о гарантиях безопасности Украины и ее будущего в Европейском Союзе.
"Мы знаем на 100%, все, что мы обсуждаем, оно действительно дойдет до позитивной цели для нашей страны", - подчеркнул Зеленский.