Ничего не боятся: Зеленский о встрече в Киеве с премьер-министрами Чехии, Словении и Польши

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"Они нам очень сильно помогают. Прежде всего это сильная позиция, что в такое время, когда многие амбассадоры выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, эти люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств, ничего не боятся. Они больше боятся за нашу судьбу", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что это очень дружественный шаг, и с такими друзьями и партнерами Украина сможет одержать победу.

Глава государства отметил, что он абсолютно доверяет лидерам этих стран о гарантиях безопасности Украины и ее будущего в Европейском Союзе.

"Мы знаем на 100%, все, что мы обсуждаем, оно действительно дойдет до позитивной цели для нашей страны", - подчеркнул Зеленский.