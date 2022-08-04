Нічні удари по Запоріжжю та області: росіяни били "Калібрами" та ракетами Х-59 - голова ОВА

Цитата

«Останнім часом почастішали обстріли, а сьогодні вночі вони взагалі регулярно були по різних громадах. Були нанесені удари ракетами, за попередньою інформацією, Х-59 використовував ворог. Завдали ударів по одному з об'єктів в Запоріжжі, в північній частині міста. Дві ракети, одна потрапила в підприємство, жодного постраждалого немає, і друга - поруч з підприємством. Там уже "Калібр" був, але він потонув», - розповів Старух.

Деталі

Що стосується Запоріжжя, то, зі слів секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, "загиблих немає, але є один чоловік, який отримав поранення від уламків скла. На цей час постраждалий знаходиться у задовільному стані".

Доповнення

Раніше Старух повідомляв, що цієї ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області – зруйнували зерносховище, кілька приватних будинків, влучили по складах агрофірми, одна людина дістала поранення.