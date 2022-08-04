Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області: зруйновано зерносховище

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"Сьогодні вночі ворог завдав низки ракетних ударів по Запорізькій області", – написав Старух.

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За даними голови ОВА, одна ракета влучила поблизу автомобільної траси в районі села Вільноандріївка, постраждалих немає.

Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури у Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який дістав поранення від осколків скла. Зараз він у задовільному стані.

Приблизно о 4:00 окупанти вдарили по складах агрофірми у Тернуватскій громаді, постраждалих немає.

О 02:10 ворог обстріляв село Новоіванівка Комишуваської громади – постраждалих немає, зруйновано житлові будинки та зерносховище.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнала багатоповерхівка та кілька приватних будинків.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу.