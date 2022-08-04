Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области: разрушено зернохранилище
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области – разрушили зернохранилище, несколько частных домов, попали по складам агрофирмы, один человек получил ранение. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.
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"Сегодня ночью враг нанес ряд ракетных ударов по Запорожской области", – написал Старух.
Детали
По данным главы ОВА, одна ракета попала возле автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка, пострадавших нет.
Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, который получил ранение от осколков стекла. Сейчас он в удовлетворительном состоянии.
Приблизительно в 4:00 оккупанты ударили по складам агрофирмы в Тернуватской громаде, пострадавших нет.
В 02:10 враг обстрелял село Новоивановка Камышевской громады – пострадавших нет, разрушены жилые дома и зернохранилище.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что в результате вражеских ударов разрушений потерпела многоэтажка и несколько частных домов.
Напомним
По данным Института изучения войны (ISW), россия использует ситуацию на Запорожской АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада.