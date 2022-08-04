ISW: Росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу

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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі напередодні заявив, що окупована російськими військами АЕС "повністю вийшла з-під контролю", і на станції "порушено всі принципи ядерної безпеки".

Він звернувся до Росії та України з проханням швидко сприяти відвідуванню комплексу спостерігачами МАГАТЕ. Голова російської окупаційної адміністрації Запоріжжя Євген Балицький відповів, що експерти МАГАТЕ можуть відвідати станцію.

Російські офіційні особи представляють Україну як таку, що безвідповідально використовує надану Заходом зброю і ризикує ядерною катастрофою, щоб таким чином відмовити Захід від надання додаткової військової підтримки контрнаступу на півдні України, пише ISW.

Російські сили, що базуються навколо АЕС, в останні тижні атакували українські позиції, навмисно ставлячи Україну в складне становище або українські війська відкривають вогонь у відповідь, ризикуючи міжнародним засудженням і ядерним інцидентом.

За оцінкою експертів ISW від 21 липня, російські війська, можливо, зберігають важку військову техніку на Запорізькій АЕС, щоб захистити її від українських ударів.

Нагадаємо

У МАГАТЕ заявили, що захоплена окупантами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю".