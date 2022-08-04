ISW: Росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 33061 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 65211 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 76557 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 86554 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 84801 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 80558 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 87238 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 228898 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149789 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172606 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 49857 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 85320 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 109902 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 105627 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 63827 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 30067 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 228917 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 502836 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 452112 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 657797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 13767 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 31605 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 63827 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 109902 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115378 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

ISW: Росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу

ISW: Росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу

Київ • УНН

 • 131388 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російські сили, ймовірно, використовують Запорізьку АЕС в Енергодарі, щоб зіграти на страхах Заходу перед ядерною катастрофою в Україні у спробі послабити волю західних країн надати військову підтримку українському контрнаступу. Про це повідомляють експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі напередодні заявив, що окупована російськими військами АЕС "повністю вийшла з-під контролю", і на станції "порушено всі принципи ядерної безпеки".

Він звернувся до Росії та України з проханням швидко сприяти відвідуванню комплексу спостерігачами МАГАТЕ. Голова російської окупаційної адміністрації Запоріжжя Євген Балицький відповів, що експерти МАГАТЕ можуть відвідати станцію.

Російські офіційні особи представляють Україну як таку, що безвідповідально використовує надану Заходом зброю і ризикує ядерною катастрофою, щоб таким чином відмовити Захід від надання додаткової військової підтримки контрнаступу на півдні України, пише ISW.

Російські сили, що базуються навколо АЕС, в останні тижні атакували українські позиції, навмисно ставлячи Україну в складне становище або українські війська відкривають вогонь у відповідь, ризикуючи міжнародним засудженням і ядерним інцидентом.

За оцінкою експертів ISW від 21 липня, російські війська, можливо, зберігають важку військову техніку на Запорізькій АЕС, щоб захистити її від українських ударів.

Нагадаємо

У МАГАТЕ заявили, що захоплена окупантами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,871.33