ISW: Россия использует ситуацию на Запорожской АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Российские силы, вероятно, используют Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине в попытке ослабить волю западных стран оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению. Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне заявил, что оккупированная российскими войсками АЭС "полностью вышла из-под контроля", и на станции "нарушены все принципы ядерной безопасности".
Он обратился к России и Украине с просьбой быстро содействовать посещению комплекса наблюдателями МАГАТЭ. Глава российской оккупационной администрации Запорожья Евгений Балицкий ответил, что эксперты МАГАТЭ могут посетить станцию.
Российские официальные лица представляют Украину как безответственно использующую предоставленное Западом оружие и рискующую ядерной катастрофой, чтобы таким образом отказать Запад от предоставления дополнительной военной поддержки контрнаступления на юге Украины, пишет ISW.
Российские силы, базирующиеся вокруг АЭС, в последние недели атаковали украинские позиции, намеренно ставя Украину в затруднение или украинские войска открывают ответный огонь, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом.
По оценке экспертов ISW от 21 июля, российские войска, возможно, хранят тяжелую военную технику на Запорожской АЭС, чтобы оградить ее от украинских ударов.
Напомним
В МАГАТЭ заявили, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля".