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У МАГАТЕ заявили, що захоплена окупантами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю"

У МАГАТЕ заявили, що захоплена окупантами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю"

Київ • УНН

 • 236649 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що захоплена російськими військовими Запорізька АЕС «повністю вийшла з-під контролю». Наразі зв'язок з працівниками нестабільний. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація стає все більш небезпечною з кожним днем. Окрім того, він закликав росію та Україну дозволити експертам відвідати комплекс, щоб запобігти ядерній аварії.

Цитата

«Було порушено всі принципи ядерної безпеки. Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне, надзвичайно серйозне та небезпечне», - заявив він.

Він вказав на активні обстріли біля АЕС на початку повномасштабного вторгнення рф. 

Також Гроссі підкреслив, що наразі атомна станція контролюється росією, але у ній залишається український персонал, що призводить до конфліктів і передбачуваного насильства.

Не дивлячись на це, МАГАТЕ має певний контакт із персоналом, але він «несправний» і «нерівний». 

Гендиректор вказав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому «ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно».

Доповнення 

На початку березня 2022 року Запорізька АЕС контролюється російськими окупантами. Також під окупацією знаходиться місто Енергодар.

Російські окупанти затягли до машинної зали першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку.

На захопленій Запорізькій АЕС окупанти вчергове порушили норми безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження. Рашисти відібрали перепустки у персоналу та зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.

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