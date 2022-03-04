Енергоатом: під контролем окупантів - адмінкорпус ЗАЕС та прохідна, серед захисників станції є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Під контролем окупантів - адмінкорпус Запорізької АЕС та прохідна, серед захисників станції є загиблі та поранені. Про це повідомляє Енергоатом у п'ятницю, 4 березня, пише УНН.
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"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі. На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції", - йдеться у повідомленні Енергоатому у Telegram.
Доповнення
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС.
За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.