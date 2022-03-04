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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Енергоатом: під контролем окупантів - адмінкорпус ЗАЕС та прохідна, серед захисників станції є жертви

Енергоатом: під контролем окупантів - адмінкорпус ЗАЕС та прохідна, серед захисників станції є жертви

Київ • УНН

 • 299843 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Під контролем окупантів - адмінкорпус Запорізької АЕС та прохідна, серед захисників станції є загиблі та поранені. Про це повідомляє Енергоатом у п'ятницю, 4 березня, пише УНН.

Цитата

"Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі. На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції", - йдеться у повідомленні Енергоатому у Telegram.

Доповнення

За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС.

За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано

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