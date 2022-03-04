Энергоатом: под контролем оккупантов - админкорпус ЗАЭС и проходная, среди защитников станции есть жертвы

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"Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию - под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме. К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram.

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По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС.

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались в Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.