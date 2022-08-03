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В МАГАТЭ заявили, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля"

В МАГАТЭ заявили, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля"

Киев • УНН

 • 236644 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что захваченная российскими военными Запорожская АЭС «полностью вышла из-под контроля». В настоящее время связь с работниками нестабильна. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали 

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация становится все более опасной с каждым днем. Кроме того, он призвал россию и Украину разрешить экспертам посетить комплекс, чтобы предотвратить ядерную аварию.

Цитата

«Были нарушены все принципы ядерной безопасности. «То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезно, чрезвычайно серьезно и опасно», - заявил он.

Он указал на активные обстрелы у АЭС в начале полномасштабного вторжения рф. 

Также Гросси подчеркнул, что в настоящее время атомная станция контролируется россией, но в ней остается украинский персонал, что приводит к конфликтам и предполагаемому насилию.

Несмотря на это, МАГАТЭ имеет определенный контакт с персоналом, но он «неисправен» и «неравен». 

Гендиректор указал, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, поэтому «мы не уверены, что станция получает все, что ей нужно».

Дополнение 

В начале марта 2022 года Запорожская АЭС контролируется российскими оккупантами. Также под оккупацией находится город Энергодар.

Российские оккупанты затащили в машинный зал первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

На захваченной Запорожской АЭС оккупанты в очередной раз нарушили нормы безопасности, подвергнув персонал риску радиационного заражения. Рашисты отобрали пропуск у персонала и зашли на «грязную» эстакаду и в радиационную зону блока №2 ЗАЭС.

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