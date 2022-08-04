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Ночные удары по Запорожью и области: россияне били "Калибрамы" и ракетами Х-59 - глава ОВА

Киев • УНН

 • 202463 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Ночью по Запорожской области, по предварительной информации, были нанесены удары ракетами Х-59. Нанесли удары и по одному из объектов в Запорожье, там уже был "Калибр". Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"В последнее время участились обстрелы, а сегодня ночью они вообще регулярно были по разным громадам. Были нанесены удары ракетами, по предварительным данным, Х-59 использовал враг. Нанесли удары по одному из объектов в Запорожье, в северной части города. Две ракеты, одна попавшая в предприятие, ни одного пострадавшего нет, и вторая – рядом с предприятием. Там уже "Калибр" был, но он утонул", - рассказал Старух.

Детали

Что касается Запорожья, то, по словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, "погибших нет, но есть один человек, получивший ранения от обломков стекла. К настоящему времени пострадавший находится в удовлетворительном состоянии".

Дополнение

Ранее Старух сообщал, что этой ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области – разрушили зернохранилище, несколько частных домов, попали по составам агрофирмы, один человек получил ранения.

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