Ночные удары по Запорожью и области: россияне били "Калибрамы" и ракетами Х-59 - глава ОВА

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"В последнее время участились обстрелы, а сегодня ночью они вообще регулярно были по разным громадам. Были нанесены удары ракетами, по предварительным данным, Х-59 использовал враг. Нанесли удары по одному из объектов в Запорожье, в северной части города. Две ракеты, одна попавшая в предприятие, ни одного пострадавшего нет, и вторая – рядом с предприятием. Там уже "Калибр" был, но он утонул", - рассказал Старух.

Детали

Что касается Запорожья, то, по словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, "погибших нет, но есть один человек, получивший ранения от обломков стекла. К настоящему времени пострадавший находится в удовлетворительном состоянии".

Дополнение

Ранее Старух сообщал, что этой ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области – разрушили зернохранилище, несколько частных домов, попали по составам агрофирмы, один человек получил ранения.