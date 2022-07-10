Нічні удари по Харкову: прокуратура показала наслідки

Деталі

За даними слідства, 10 липня приблизно о 3:30 війська рф завдали ракетні удари по Слобідському та Основ‘янському районах Харкова. Перша ракета влучила на територію навчального закладу, що призвело до його руйнування.

Інша ракета влучила на територію приватного будинку – 62-річний чоловік дістав поранення. Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, який розташовано поруч.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росія хоче анексувати Харківську область.