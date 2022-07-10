Ночные удары по Харькову: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Харьковская областная прокуратура показала учебное заведение и жилой дом, которые этой ночью ракетными ударами разрушили российские оккупанты, сообщает УНН.
Детали
По данным следствия, 10 июля примерно в 3:30 войска рф нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районах Харькова. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению.
Вторая ракета попала на территорию частного дома – 62-летний мужчина получил ранения. Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.
Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что россия хочет аннексировать Харьковскую область.