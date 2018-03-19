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Нічна заборона на алкоголь у Запоріжжі спровокувала продаж спиртного чарками

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Внаслідок заборони продавати алкоголь вночі Запоріжжя заполонила сурогатна продукція. Також, ділки знайшли можливість обійти нічні обмеження, налагодивши торгівлю спиртним чарками. Про це у коментарі УНН розповіла запорізький активіст Наталія Заболотна.

“Сьогодні ми спостерігаємо, як у місті з’явилась велика кількість так званих наливайок. Окрім цього, ми бачимо у наших дворах велику кількість пляшок з-під аптечних настоянок. Навіть не знаю, чи оздоровить алкоголіків така заборона, але кількість алкогольної продукції у місті зростає”, — розповіла вона.

Вона нагадала, що часові обмеження на продаж алкоголю у місті були встановлені місцевою владою минулого року.

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“Дану пропозицію нашій владі подала обласна поліція. Там переконували, що таким чином вдасться зменшити злочинність. Ми й досі не побачили офіційної статистики щодо зменшення злочинності у стані алкогольного сп’яніння. А от розквіт наливайок і масове збування аптечних настоянок — є”, — сказала вона.

І навіть попри те, що АМКУ визнав дану заборону порушенням антиконкурентного законодавства, заборона досі діє, додала Заболотна.

Як повідомляв УНН, в АМКУ наголошують, що заборона на продаж алкоголю місцевою владою у різних регіонах країни — є незаконною.

У низці областей “нічні заборони” продавати алкогольну продукцію у стаціонарних торгових точках були скасовані судовими рішеннями. Зокрема, і у столиці також. 

Зауважимо, експерти сходяться на думці, що будь-які обмеження в алкогольній політиці завжди мають зворотній ефект. Люди не п'ють менше, а лише починають шукати більш доступний, і як правило, нелегальний алкоголь.

За останні декілька років, неправильна політика держави щодо спиртної галузі спричинила стагнацію легального ринку та розквіт тіньового сегменту. За різними оцінками, на сьогодні, частка нелегального алкоголю становить від 50% до 70% ринку.

Разом з тим, за даними журналіста-розслідувача Олександра Дубинського, на тіньовому сегменті алкогольної галузі заробляє влада. Він повідомив, що за право торгувати “лівою” горілкою тіньовики платять можновладцям по 1 долару з літра, і в такий спосіб щомісяця заробляють від 9 млн доларів

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