Ночной запрет на алкоголь в Запорожье спровоцировал продажу спиртного рюмками

"Сегодня мы наблюдаем, как в городе появилось большое количество так называемых наливаек. Кроме этого, мы видим в наших дворах большое количество бутылок из-под аптечных настоек. Даже не знаю, оздоровит ли алкоголиков такой запрет, но количество алкогольной продукции в городе растет", - рассказала она.

Она напомнила, что временные ограничения на продажу алкоголя в городе были установлены местными властями в прошлом году.

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"Предложение нашей власти подала областная полиция. Там убеждали, что таким образом удастся уменьшить преступность. Мы до сих пор не увидели официальной статистики по уменьшению преступности в состоянии алкогольного опьянения. А вот расцвет наливаек и массовый сбыт аптечных настоек - есть", - сказала она.

И даже несмотря на то, что АМКУ признал данный запрет нарушением антиконкурентного законодательства, запрет еще действует, добавила Заболотная.

Как сообщал УНН, в АМКУ отмечают, что запрет на продажу алкоголя местными властями в различных регионах страны - является незаконным.

В ряде областей "ночные запреты" продавать алкогольную продукцию в стационарных торговых точках были отменены судебными решениями. В частности, и в столице тоже.

Заметим, эксперты сходятся во мнении, что любые ограничения в алкогольной политике всегда имеют обратный эффект. Люди не пьют меньше, а только начинают искать более доступный и, как правило, нелегальный алкоголь.

За последние несколько лет, неправильная политика государства в отношении спиртовой отрасли вызвала стагнацию легального рынка и расцвет теневого сегмента. По разным оценкам, на сегодня, доля нелегального алкоголя составляет от 50% до 70% рынка.

Вместе с тем, по данным журналиста-расследователя Александра Дубинского, на теневом сегменте алкогольной отрасли зарабатывает власть. Он сообщил, что за право торговать "левой" водкой теневики платят чиновникам по 1 доллару с литра, и таким способом ежемесячно зарабатывают от 9 млн долларов.