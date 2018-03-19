Ночной запрет на алкоголь в Запорожье спровоцировал продажу спиртного рюмками
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вследствие запрета продавать алкоголь ночью Запорожье заполонила суррогатная продукция. Также, дельцы нашли возможность обойти ночные ограничения, наладив торговлю спиртным рюмками. Об этом в комментарии УНН рассказала запорожский активист Наталья Заболотная.
"Сегодня мы наблюдаем, как в городе появилось большое количество так называемых наливаек. Кроме этого, мы видим в наших дворах большое количество бутылок из-под аптечных настоек. Даже не знаю, оздоровит ли алкоголиков такой запрет, но количество алкогольной продукции в городе растет", - рассказала она.
Она напомнила, что временные ограничения на продажу алкоголя в городе были установлены местными властями в прошлом году.
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"Предложение нашей власти подала областная полиция. Там убеждали, что таким образом удастся уменьшить преступность. Мы до сих пор не увидели официальной статистики по уменьшению преступности в состоянии алкогольного опьянения. А вот расцвет наливаек и массовый сбыт аптечных настоек - есть", - сказала она.
И даже несмотря на то, что АМКУ признал данный запрет нарушением антиконкурентного законодательства, запрет еще действует, добавила Заболотная.
Как сообщал УНН, в АМКУ отмечают, что запрет на продажу алкоголя местными властями в различных регионах страны - является незаконным.
В ряде областей "ночные запреты" продавать алкогольную продукцию в стационарных торговых точках были отменены судебными решениями. В частности, и в столице тоже.
Заметим, эксперты сходятся во мнении, что любые ограничения в алкогольной политике всегда имеют обратный эффект. Люди не пьют меньше, а только начинают искать более доступный и, как правило, нелегальный алкоголь.
За последние несколько лет, неправильная политика государства в отношении спиртовой отрасли вызвала стагнацию легального рынка и расцвет теневого сегмента. По разным оценкам, на сегодня, доля нелегального алкоголя составляет от 50% до 70% рынка.
Вместе с тем, по данным журналиста-расследователя Александра Дубинского, на теневом сегменте алкогольной отрасли зарабатывает власть. Он сообщил, что за право торговать "левой" водкой теневики платят чиновникам по 1 доллару с литра, и таким способом ежемесячно зарабатывают от 9 млн долларов.