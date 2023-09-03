Нічна атака рф на Одещину: прикордонники збили два з 22 дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону збили два з 22 дронів, які випустила росія під час нічної атаки "шахедами" по Одеській області. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку Держприкордонслужби у Telegram.
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"Мобільні вогневі групи Ізмаїльського прикордонного загону збили 2 дрони типу "Shahed-136", які росіяни спрямували сьогодні вночі по цивільній інфраструктурі Подунав’я. Ефективна робота охоронців кордону стала добрим внеском у загальний рахунок ліквідованих убивць-"шахедів" цієї ночі", - йдеться в повідомленні.
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Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук 3 вересня повідомив, що під час нічної атаки на Одещину окупанти атакували портову інфраструктуру.
Повітряні Сили ЗСУ та Оперативне командування "Південь" поінформували, що протиповітряна оборона знищила 22 ударних дрони з 25 запущених.