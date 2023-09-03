Ночная атака рф на Одесскую область: пограничники сбили два из 22 дронов

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"Мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда сбили 2 дрона типа "Shahed-136", которые россияне направили сегодня ночью по гражданской инфраструктуре Подунавья. Эффективная работа охранников границы стала хорошим вкладом в общий счет ликвидированных убийц-"шахедов" этой ночью", - говорится в сообщении.

Ранее

Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук 3 сентября сообщил, что во время ночной атаки на Одесщину оккупанты атаковали портовую инфраструктуру.

Воздушные Силы ВСУ и Оперативное командование "Юг" проинформировали, что противовоздушная оборона уничтожила 22 ударных дрона из 25 запущенных.