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Нічна атака на Дніпропетровщині: збито 8 БПЛА, є руйнування і постраждалі

Київ • УНН

 • 458 перегляди

8 ворожих безпілотників збито на Дніпропетровщині вночі 2 липня, проте атаки призвели до пошкоджень підприємств, фермерського господарства, будівель та лінії електропередач. Постраждала 69-річна жінка.

Нічна атака на Дніпропетровщині: збито 8 БПЛА, є руйнування і постраждалі

У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Дніпропетровщину за допомогою БПЛА – сили ППО збили 8 одиниць ворожих безпілотників. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У Кривому Розі внаслідок атаки було пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталося займання, яке рятувальники загасили.

У Перещепинській громаді Самарівського району пошкодження отримало фермерське господарство. Виникла пожежа, постраждала 69-річна жінка, їй надали першу необхідну допомогу.

Також від ударів російської артилерії і дронів постраждали Нікпопольська і Покровська громади. Пошкодження отримали багатоповерхівка, приватна оселя, гараж, господарська споруда, також зачепило лінію електропередач.

За уточненими даними, через скидання боєприпасу з БПЛА у Нікополі був понівечений приватний будинок. Лисак опублікував фото наслідків удару.

Нагадаємо

У вівторок, 1 липня, близько 23:00, росіяни обстріляли з артилерії Херсон. Один зі снарядів влучив в лікарню, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Херсон
Tesla
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