Нічна атака на Дніпропетровщині: збито 8 БПЛА, є руйнування і постраждалі
Київ • УНН
8 ворожих безпілотників збито на Дніпропетровщині вночі 2 липня, проте атаки призвели до пошкоджень підприємств, фермерського господарства, будівель та лінії електропередач. Постраждала 69-річна жінка.
У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Дніпропетровщину за допомогою БПЛА – сили ППО збили 8 одиниць ворожих безпілотників. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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У Кривому Розі внаслідок атаки було пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталося займання, яке рятувальники загасили.
У Перещепинській громаді Самарівського району пошкодження отримало фермерське господарство. Виникла пожежа, постраждала 69-річна жінка, їй надали першу необхідну допомогу.
Також від ударів російської артилерії і дронів постраждали Нікпопольська і Покровська громади. Пошкодження отримали багатоповерхівка, приватна оселя, гараж, господарська споруда, також зачепило лінію електропередач.
За уточненими даними, через скидання боєприпасу з БПЛА у Нікополі був понівечений приватний будинок. Лисак опублікував фото наслідків удару.
Нагадаємо
У вівторок, 1 липня, близько 23:00, росіяни обстріляли з артилерії Херсон. Один зі снарядів влучив в лікарню, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.