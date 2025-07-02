армія рф обстріляла з артилерії лікарню у Херсоні: 8 людей постраждали (фото)
Київ • УНН
росіяни атакували лікарню в Херсоні, внаслідок чого постраждали п'ятеро пацієнтів та троє медсестер. Будівлю закладу охорони здоров'я зруйновано.
У вівторок, 01 червня близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер. Про це інформує очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.
Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер
За словами Прокудіна, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.
У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.
Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.
Нагадаємо
У середу, 02 липня в Харківській області внаслідок атаки російських безпілотників типу "Герань-2" зафіксовано пожежі на агропідприємствах у Куп'янському районі. Загинула одна людина, є поранений.
росіяни атакували Ізмаїльський район: пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури02.07.25, 01:00 • 754 перегляди