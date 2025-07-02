Армия РФ обстреляла из артиллерии больницу в Херсоне: 8 человек пострадали (фото)
Киев • УНН
Россияне атаковали больницу в Херсоне, в результате чего пострадали пятеро пациентов и трое медсестер. Здание учреждения здравоохранения разрушено.
Во вторник, 1 июня, около 23:00, российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. Пострадали пятеро пациентов и три медицинские сестры. Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.
В результате вражеской атаки повреждено здание учреждения здравоохранения, пострадали пятеро пациентов и три медицинские сестры
По словам Прокудина, 44-летнюю работницу больницы госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно.
В медцентре продолжают находиться четверо пострадавших пациентов – мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них – взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.
Еще одной 69-летней пострадавшей оказана помощь, от госпитализации она отказалась.
Напомним
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