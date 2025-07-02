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Армия РФ обстреляла из артиллерии больницу в Херсоне: 8 человек пострадали (фото)

Киев • УНН

 • 91 просмотра

Россияне атаковали больницу в Херсоне, в результате чего пострадали пятеро пациентов и трое медсестер. Здание учреждения здравоохранения разрушено.

Армия РФ обстреляла из артиллерии больницу в Херсоне: 8 человек пострадали (фото)

Во вторник, 1 июня, около 23:00, российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. Пострадали пятеро пациентов и три медицинские сестры. Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

В результате вражеской атаки повреждено здание учреждения здравоохранения, пострадали пятеро пациентов и три медицинские сестры

- говорится в сообщении чиновника.

По словам Прокудина, 44-летнюю работницу больницы госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно.

В медцентре продолжают находиться четверо пострадавших пациентов – мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них – взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.

Еще одной 69-летней пострадавшей оказана помощь, от госпитализации она отказалась.

Напомним

В среду, 2 июля, в Харьковской области в результате атаки российских беспилотников типа "Герань-2" зафиксированы пожары на агропредприятиях в Купянском районе. Погиб один человек, есть раненый.

россияне атаковали Измаильский район: повреждена припортовая и туристическая инфраструктуры02.07.25, 01:00 • 644 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Харьковская область
Шахед-136
Херсон
Tesla
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