Ночная атака на Днепропетровщине: сбито 8 БПЛА, есть разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
8 вражеских беспилотников сбито на Днепропетровщине ночью 2 июля, однако атаки привели к повреждениям предприятий, фермерского хозяйства, зданий и линии электропередач. Пострадала 69-летняя женщина.
В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровщину с помощью БПЛА – силы ПВО сбили 8 единиц вражеских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Кривом Роге в результате атаки было повреждено здание частного предприятия. Произошло возгорание, которое спасатели потушили.
В Перещепинской общине Самарского района повреждения получило фермерское хозяйство. Возник пожар, пострадала 69-летняя женщина, ей оказали первую необходимую помощь.
Также от ударов российской артиллерии и дронов пострадали Никопольская и Покровская общины. Повреждения получили многоэтажка, частный дом, гараж, хозяйственная постройка, также задело линию электропередач.
По уточненным данным, из-за сброса боеприпаса с БПЛА в Никополе был поврежден частный дом. Лысак опубликовал фото последствий удара.
Напомним
Во вторник, 1 июля, около 23:00, россияне обстреляли из артиллерии Херсон. Один из снарядов попал в больницу, пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер.