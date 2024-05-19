Нічна атака безпілотників на Київщину: всі дрони знищені, влучань не зафіксовано
Київ • УНН
У ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони успішно знищили всі ворожі безпілотники, що націлилися на Київську область, без шкоди для інфраструктури та жертв.
У ніч проти неділі, 19 травня, у Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об’єкти інфраструктури немає. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Вночі ворог в черговий раз намагався атакувати нашу область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО. Всі цілі знищені поза межами населених пунктів
За його словами, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі внаслідок атаки відсутні. Наразі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.
Доповнення
Голова Київської обласної державної адміністрації також подякував силам ППО за відмінну роботу і закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо
В ніч на 19 травня, Сили оборони ліквідували всі 37 ворожих безпілотників у різних областях України.