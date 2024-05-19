Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты инфраструктуры нет. Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Ночью враг в очередной раз пытался атаковать нашу область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО. Все цели уничтожены за пределами населенных пунктов - подчеркнул Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Сейчас оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Дополнение

Председатель Киевской областной государственной администрации также поблагодарил силы ПВО за отличную работу и призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним

В ночь на 19 мая, Силы обороны ликвидировали все 37 вражеских беспилотников в разных областях Украины.