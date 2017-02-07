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Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно — голова ВЦА

Київ • УНН

 • 11204 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно, однак були поодинокі обстріли по авдіївській промзоні, околицях міста та позиціях сил АТО. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно — голова ВЦА

“Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно. Поодинокі обстріли були по промзоні і околицях та по позиціях наших збройних сил”, — написав П.Жебрівський.

Він відзначив, що у місті продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи.

“Вчора по місту працювало 7 ремонтних груп, за день допомогли відремонтувати 44 пошкодження у приватному та комунальному секторі. Сьогодні зранку ремонтні групи знову вийшли на об’єкти”, — повідомив голова ВЦА.

Він наголосив, що зараз відновлюють не лише 198 пошкоджень, яких місто зазнало за останній тиждень, але і всі руйнування, завдані Авдіївці від початку бойових дій на Донеччині з 2014 року. Таких об’єктів, за його словами, близько 600.

П.Жебрівський зазначив, що фільтрувальна станція працює у повному режимі, вода пішла в мережі міста.

“Продовжуємо розвозити гуманітарну допомогу як в Авдіївку, так і у всі населені пункти Донеччини, які знаходяться на лінії зіткнення — від Світлодарська до Сартани. В гуманітарний логістичний центр у Краматорську продовжує надходити допомога. Частина гуманітарної допомоги, зокрема з південної України, продовжує заходити безпосередньо на Авдіївку”, — повідомив він.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

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