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Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно - глава ВГА

Киев • УНН

 • 11204 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, однако были единичные обстрелы по Авдеевской промзоне, в районах города и позициям сил АТО. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно - глава ВГА

"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Одиночные обстрелы были по промзоне и окрестностях и по позициям наших вооруженных сил", - написал П.Жебривский.

Он отметил, что в городе продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

"Вчера по городу работало 7 ремонтных групп, за день помогли отремонтировать 44 повреждения в частном и коммунальном секторе. Сегодня утром ремонтные группы снова вышли на объекты", - сообщил глава ВГА.

Он отметил, что сейчас восстанавливают не только 198 повреждений, которые город понес за последнюю неделю, но и все разрушения, причиненные Авдеевке от начала боевых действий в Донецкой области с 2014 года. Таких объектов, по его словам, около 600.

П.Жебривский отметил, что фильтровальная станция работает в обычном режиме, вода пошла в сети города.

"Продолжаем развозить гуманитарную помощь как в Авдеевку, так и во все населенные пункты Донецкой области, которые находятся на линии столкновения - от Светлодарска до Сартаны. В гуманитарный логистический центр в Краматорске продолжает поступать помощь. Часть гуманитарной помощи, в том числе из южной Украины, продолжает заходить непосредственно на Авдеевку", - сообщил он.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

К Авдеевки отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

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