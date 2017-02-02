Незаконне пальне реалізовували на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Співробітники Державної фіскальної служби викрили факт незаконної реалізації дизпалива в Тернопільській обл. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.
Відзначається, що на території, яка належить одному з суб'єктів господарювання, було встановлено ємність місткістю 50 куб. м і паливно-роздавальна колонка, з'єднаних між собою.
«Реалізовували дизпаливо за готівку без реєстратора розрахункових операцій та документів, які б засвідчували походження пального, виробника і якість», - йдеться в повідомленні.
Під час санкціонованого обшуку вилучено 17 тис. літрів дизпалива вартістю 391 тис. грн, а також обладнання АЗС. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 560 тис. грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Г.Рябцева, в Україні продовжують штрафувати легальних гравців паливного ринку, ігноруючи "сірих".
Також нагадаємо, ціни у маршрутках виросли, бо влада підняла акциз на пальне.